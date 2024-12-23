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Глава Роспотребнадзора прокомментировала заявления о лабораторном происхождении COVID-19

Попова прокомментировала версию о лабораторном происхождении COVID-19
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China Daily/Reuters

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила об отсутствии доказательств лабораторного происхождения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она сказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Пока доказательств того, что это вирус лабораторный, что его кто-то создал и кто-то выпустил, уж точно нет. С чего все началось — пока никаких доказательств нет», — заявила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что в ходе работ, которые проводились рабочей группой Всемирной организации здравоохранения, принимал участие представитель Института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера. Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что, опираясь на его мнение, может уверенно заявить об отсутствии данных о лабораторном происхождении вируса.

Среди прочего глава Роспотребнадзора отметила, что последствия заболевания COVID-19 для организма пока недостаточно изучены, течение болезни по-прежнему остается тяжелым и относиться к нему как к «сезонному насморку» не стоит. Попова призвала при недомогании незамедлительно обратиться к врачу, чтобы был поставлен правильный диагноз: COVID, грипп или более легкий вирус, который можно перенести, ненадолго отвлекаясь от работы.

Ранее в России зарегистрировали новую вакцину от COVID-19.

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