Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия подозревает гражданина Украины в аварии с судами на Дунае

Полиция Будапешта подозревает гражданина Украины в аварии с судами на Дунае
close
Wikimedia Commons

Будапештская полиция провела допрос гражданина Украины, который подозревается в причастности к аварии на Дунае, где произошло столкновение нескольких морских судов. Об этом сообщил представитель управления Шома Чечи, слова которого передает агентство MTI.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда баржа, движущаяся по Дунаю, столкнулась с двумя пассажирскими суднами в центре Будапешта. Сообщается, что пострадавших в результате аварии не было, однако ущерб оказался значительным, и его точный размер сейчас устанавливается.

«Главное управление полиции Будапешта допросило украинского капитана баржи, ставшей причиной аварии», — заявил Чечи.

Также уточняется, что у гражданина Украины была временно приостановлена лицензия на управление водным транспортом, а полиция начала уголовное дело по подозрению в создании угрозы для водного движения.

В сентябре 2023 года суд в Венгрии приговорил другого украинского капитана, управлявшего круизным судном Viking Sigyn, к пяти с половиной годам тюремного заключения за аварию на Дунае в 2019 году.

Ранее у причала в Керчи было ошвартовано судно с моряками из Сирии и Египта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами