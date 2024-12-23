Венгрия подозревает гражданина Украины в аварии с судами на Дунае

Полиция Будапешта подозревает гражданина Украины в аварии с судами на Дунае

Будапештская полиция провела допрос гражданина Украины, который подозревается в причастности к аварии на Дунае, где произошло столкновение нескольких морских судов. Об этом сообщил представитель управления Шома Чечи, слова которого передает агентство MTI.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда баржа, движущаяся по Дунаю, столкнулась с двумя пассажирскими суднами в центре Будапешта. Сообщается, что пострадавших в результате аварии не было, однако ущерб оказался значительным, и его точный размер сейчас устанавливается.

«Главное управление полиции Будапешта допросило украинского капитана баржи, ставшей причиной аварии», — заявил Чечи.

Также уточняется, что у гражданина Украины была временно приостановлена лицензия на управление водным транспортом, а полиция начала уголовное дело по подозрению в создании угрозы для водного движения.

В сентябре 2023 года суд в Венгрии приговорил другого украинского капитана, управлявшего круизным судном Viking Sigyn, к пяти с половиной годам тюремного заключения за аварию на Дунае в 2019 году.

Ранее у причала в Керчи было ошвартовано судно с моряками из Сирии и Египта.