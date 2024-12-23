СМИ сообщили об обстановке на границе Эстонии и России

RT: люди на границе Эстонии и России вынуждены сутки стоять на КПП в Нарве

На российско-эстонской границе люди вынуждены сутки стоять на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве, чтобы попасть в Россию. Об этом сообщает RT.

По словам жительницы Эстонии Марии, она отстояла в очереди 25 часов. Женщина отметила, что эстонские пограничники как будто специально работают медленно, а ночью закрывают границу. При этом нормальных условий для ожидания нет — так, у КПП нет ни туалетов, ни укрытий. По словам Марии, труднее всего в этой ситуации приходится семьям с детьми.

Незадолго до этого агентство РБК сообщало, что пересечение государственной границы между эстонской Нарвой и российским Ивангородом сейчас занимает более суток. Контрольно-пропускной пункт в Нарве является самым популярным среди жителей соседних с РФ европейских государств. Так, вместе с гражданами России в очередях стоят жители Латвии, Эстонии и Финляндии. Ежедневно его пересекают от 800 до 1000 человек.

Ранее сообщалось, что Эстония получит миллионы евро от Евросоюза на укрепление границы с Россией.