На Украине предложили наказывать не желающих принудительно эвакуироваться

Кабмин Украины предлагает ввести административную ответственность за пребывание в местах, где объявлена принудительная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Также предлагается ввести ответственность за нарушение гражданами комендантского часа. Мельничук отметил, что органам правопорядка могут разрешить производить административное задержание в отношении нарушителей.

20 декабря правительство Украины согласовало законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение комендантского часа и правил эвакуации.

За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф от 850 до 1,7 тыс. гривен (от $20 до $40), а за нарушение правил эвакуации — от 510 до 850 гривен (от $12 до $20). При этом штрафы не будут применяться к людям, которые идут к укрытиям для предоставления медицинской помощи или сопровождения раненых и тяжелобольных, а также для тех, кто осуществляет эвакуацию и спасает имущество.

Ранее на Украине захотели разрешить студентам иностранных вузов до 25 лет выезжать из страны.