Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда МВД смогут выдворять иностранцев из России

ТАСС: с 5 февраля должностные лица МВД смогут выдворять иностранцев из РФ
close
Global Look Press

Должностные лица министерства внутренних дел (МВД) России получат право с 5 февраля следующего года выдворять иностранных граждан из страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

«Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что за совершение отдельных правонарушений, которые так или иначе связаны с нарушением режима пребывания иностранных граждан в России, назначать выдворение будут вправе начальники линейных отделов полиции на транспорте, а также их заместители.

В пресс-службе уточнили, что одновременно вводятся полномочия должностных лиц органов внутренних дел по помещению иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме. Содержаться такие лица будут в специальных учреждениях в течение 48 часов.

11 декабря Госдума в ходе пленарного заседания приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и другие парламентарии.

Ранее в Новой Москве школьники-мигранты избили трех подростков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами