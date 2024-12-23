Стало известно, когда МВД смогут выдворять иностранцев из России

Должностные лица министерства внутренних дел (МВД) России получат право с 5 февраля следующего года выдворять иностранных граждан из страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

«Должностные лица органов внутренних дел получат полномочия на принятие решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны в случаях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях», — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что за совершение отдельных правонарушений, которые так или иначе связаны с нарушением режима пребывания иностранных граждан в России, назначать выдворение будут вправе начальники линейных отделов полиции на транспорте, а также их заместители.

В пресс-службе уточнили, что одновременно вводятся полномочия должностных лиц органов внутренних дел по помещению иностранных граждан, которым назначено выдворение в принудительной форме. Содержаться такие лица будут в специальных учреждениях в течение 48 часов.

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Ранее в Новой Москве школьники-мигранты избили трех подростков.