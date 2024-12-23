В Оренбургской области мужчина приревновал бывшую жену к собутыльнику и избил его скалкой

В Оренбурге суд вынес приговор мужчине, который нанес серьезные травмы знакомому. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в день инцидента мужчины распивали спиртные напитки с бывшей супругой подсудимого. В какой-то момент фигурант приревновал экс-возлюбленную к знакомому. Сначала он избил соперника скалкой, затем стал наносить удары руками и ногами. Спасти пострадавшего не удалось.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд приговорил фигуранта к лишению свободы на восемь лет, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, его обязали выплатить компенсацию в размере миллиона рублей матери пострадавшего.

До этого в Курской области местный житель напал на супругу с кочергой. Во время конфликта женщина заявила, что он не имеет права учить ее жизни. Это разозлило мужа, поэтому он избил возлюбленную кочергой.

Ранее в Воронеже мужчина приревновал жену к собутыльнику и проломил ему голову.