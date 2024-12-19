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Воронежец приревновал жену к собутыльнику и пробил ему голову

В Воронеже мужчина приревновал жену к собутыльнику и проломил ему голову
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Depositphotos

В Воронеже 38-летний мужчина во время застолья из-за ревности проломил голову 46-летнему собутыльнику. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел во время застолья с употреблением спиртных напитков в квартире дома по Беговой улице. Между двумя мужчинами произошел конфликт на почве ревности, и один из них нанес оппоненту несколько ударов по голове.

В результате у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Прочие детали его состояния не уточняются.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что мужчина дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Obozvrn.ru сообщает, что нападавший приревновал к собутыльнику свою жену. После потасовки он вместе с супругой покинул жилище.

Ранее пятикласснику проломили голову около школы в Екатеринбурге.

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