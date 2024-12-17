Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка заявила, что муж не может учить ее жизни и была избита кочергой

В Курской области мужчина ударил жену кочергой и получил срок

close
Freepik

Суд вынес приговор жителю Курской области после нападения на супругу из-за слов об их отношениях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, между пьяным мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры жена заявила, что россиянин «ей ни муж и никто, чтобы влезать в ее жизнь и учить ее жизни».

Мужчине это не понравилось, поэтому он стал угрожать супруге. Чтобы напугать ее, он схватил кочергу и ударил женщину.

В отношении супруга пострадавшей возбудили уголовное дело. В беседе с правоохранителями он признался, что его разозлили слова жены.

Суд признал ревнивца виновным и приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы условно.

До этого в Курганской области мужчина напал на супругу, с которой находился в процессе развода. Из ревности возлюбленный нанес женщине несколько ударов ножом, спасти ее не удалось.

Ранее россиянка приревновала бывшего мужа и сожгла квартиру соперницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами