Россиянка заявила, что муж не может учить ее жизни и была избита кочергой

Суд вынес приговор жителю Курской области после нападения на супругу из-за слов об их отношениях. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, между пьяным мужчиной и его супругой произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры жена заявила, что россиянин «ей ни муж и никто, чтобы влезать в ее жизнь и учить ее жизни».

Мужчине это не понравилось, поэтому он стал угрожать супруге. Чтобы напугать ее, он схватил кочергу и ударил женщину.

В отношении супруга пострадавшей возбудили уголовное дело. В беседе с правоохранителями он признался, что его разозлили слова жены.

Суд признал ревнивца виновным и приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы условно.

До этого в Курганской области мужчина напал на супругу, с которой находился в процессе развода. Из ревности возлюбленный нанес женщине несколько ударов ножом, спасти ее не удалось.

Ранее россиянка приревновала бывшего мужа и сожгла квартиру соперницы.