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Американец получил шесть лет колонии за похищение сына в России

Гражданина США осудили на шесть лет колонии за похищение сына в Калининграде
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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ленинградский районный суд Калининграда приговорил гражданина США, пытавшегося нелегально вывезти из России четырехлетнего сына, к шести годам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.

Мужчина обвиняется в похищении человека и покушении на пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право выезда.

Суд установил, что 27 июля 2023 года американец приехал в Калининград, чтобы встретиться с сыном, который является гражданином РФ. Без разрешения матери, мужчина перевез ребенка в поселок Липовка, расположенный в Мамоновском городском округе. Там он планировал нелегально пересечь государственную границу. При попытке перехода границы мужчина был задержан сотрудниками пограничной службы Российской Федерации.

Ленинградский райсуд, помимо тюремного заключения, назначил американцу штраф в размере 100 тысяч рублей. Осужденный и его адвокат подали апелляцию на приговор, однако судебная коллегия по уголовным делам Калининградского областного суда отклонила их аргументы и оставила приговор без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

В ноябре в Абакане перед судом предстал местный житель, который похитил двухлетнего мальчика из ясельной группы детского сада. Инцидент произошел в сентябре 2024 года и попал на записи камер видеонаблюдения. Мужчина проник на территорию детского сада, подошел к воспитанникам ясельной группы и, назвав случайное имя, взял на руки двухлетнего мальчика.

Ранее мать бросила сына посреди дороги и сообщила полицейским, что его похитили.

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