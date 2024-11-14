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В Хакасии мужчина похитил ребенка из детского сада

В Хакасии похищение ребенка из детского сада попало на видео

В Абакане перед судом предстанет местный житель, который похитил двухлетнего мальчика из ясельной группы детского сада. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Хакасия.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года и попал на записи камер видеонаблюдения. Мужчина проник на территорию детского сада, подошел к воспитанникам ясельной группы и, назвав случайное имя, взял на руки двухлетнего мальчика.

Вместе с ребенком похититель скрылся, воспитатель приняла незнакомца за отца мальчика. Педагог решила позвонить матери, чтобы уточнить, почему ребенка так рано забрали из сада, но женщина сообщила, что никого за сыном не посылала.

Фото предполагаемого похитителя разместили в чатах родителей, в нем опознали 40-летнего местного жителя. Мальчика нашли в его квартире, злоумышленник не успел совершить в отношении ребенка преступные действия.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, эксперты установили, что он страдает психическим расстройством. Материалы расследования переданы в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.

Ранее мать бросила сына посреди дороги и сообщила полицейским, что его похитили.

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