Мать бросила сына посреди дороги и сообщила полицейским, что его похитили

В США женщина оставила сына посреди дороги и сообщила полицейским, что ребенка похитили, пишет ABC News. Теперь матери грозит тюремное заключение.

Полиция округа Сент-Лэндри сообщила об аресте Артасии Куантаи Вигес, которой было предъявлено обвинение в даче ложного заявления о похищении. Женщина сообщила офицерам, что ее сын был похищен на шоссе неизвестными в Луизиане.

Вигес утверждала, что ребенка украли, пока она пыталась починить спущенную шину. Однако в ходе следствия выяснилось, что мальчика нашли местные жители на парковке медицинской клиники с ссадинами на коленях. Он сообщил, что мать сама бросила его посреди трассы.

Расследование показало, что никакого похищения не было. Американка призналась, что оставила сына без присмотра и не пыталась его вернуть, когда он выбежал из машины. В настоящее время расследование продолжается.

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