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Возбуждено дело против начальника подразделения Центрального ЖКУ Минобороны РФ

СК: возбуждено дело против начальника подразделения ЖКУ Минобороны РФ Бурлаковой
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Максим Блинов/РИА Новости

Военные следователи возбудили уголовное дело против начальника структурного подразделения центрального жилищно-коммунального управления (ЖКУ) Минобороны РФ Ольги Бурлаковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного военного следственного управления СК РФ.

По данным ведомства, женщину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении госконтракта на 27 млн рублей.

До этого стало известно, что суд отправил под арест двух бывших сотрудников Военно-строительной компании (ВСК, некоммерческая компания в подчинении министерства обороны России) за взятки при строительстве военной клиники.

Уточняется, что в СИЗО были отправлены заместитель руководителя Департамента строительства Сергей Горский и руководитель строительного управления по Западному военному округу Максим Головков. Суд арестовал имущество обвиняемых, которое совокупно было оценено в 29 миллионов рублей.

Ранее суд продлил срок следствия по делу о некачественных сухпайках для МО РФ.

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