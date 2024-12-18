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Два военных строителя сели в СИЗО за взятки при строительстве клиники для МО

Суд отправил под арест экс-сотрудников ВСК за взятки при строительстве клиники

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Anelo/Shutterstock

Суд отправил под арест двух бывших сотрудников Военно-строительной компании (ВСК, некоммерческая компания в подчинении министерства обороны России) за взятки при строительстве военной клиники. Об этом сообщает »Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет России (СКР).

Уточняется, что в СИЗО были отправлены заместитель руководителя Департамента строительства Сергей Горский и руководитель строительного управления по Западному военному округу Максим Головков.

Следствие вменяет им обвинение по статьям 290 («Получение взятки») и 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.

Одновременно суд арестовал имущество обвиняемых, которое совокупно было оценено в 29 миллионов рублей.

Также стало известно, что Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о продлении срока ареста экс-замминистра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову в закрытом режиме.

Ранее суд продлил срок следствия по делу о некачественных сухпайках для МО РФ.

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