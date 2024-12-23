Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининградской области открылся новый порт

Между Санкт-Петербургом и Калининградской областью открылся новый маршрут
close
Алексей Даничев/РИА Новости

В Калининградской области ввели в строй первую очередь нового портового терминала в городе Пионерский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального агента линии ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг».

«Новый порт в Пионерском приступил к регулярному приему судов. Первым стал паром «Антей», который минувшим днем ошвартовался у причала № 1. Оператором морского терминала является ФГУП «Росморпорт», — заявили в компании.

В Балтийске на паромный комплекс также встал под разгрузку паром «Балтийск». Уточняется, что теперь портовый комплекс региона может одновременно обрабатывать два больших парома, что значительно увеличивает пропускную способность паромной переправы. Согласно расписанию, которое было разработано и утверждено оператором паромной линии, теперь паром будет регулярно заходить в порт города Пионерский.

В августе причал морского терминала в городе Пионерском Калининградской области принял первый грузопассажирский паром «Антей».

В декабре 2023 года сообщалось, что морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом начал обслуживать экопаром «Генерал Черняховский». Судно является уникальным, поскольку это первый в России морской экопаром с автономным управлением. Оно оборудовано системами автономного управления от российского разработчика Sitronics Group.

Ранее стало известно, что на паромное сообщение между Крымом и Кубанью выделили 5,7 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами