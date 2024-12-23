В Калининградской области открылся новый порт

В Калининградской области ввели в строй первую очередь нового портового терминала в городе Пионерский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального агента линии ООО «Транс-Бизнес-Консалтинг».

«Новый порт в Пионерском приступил к регулярному приему судов. Первым стал паром «Антей», который минувшим днем ошвартовался у причала № 1. Оператором морского терминала является ФГУП «Росморпорт», — заявили в компании.

В Балтийске на паромный комплекс также встал под разгрузку паром «Балтийск». Уточняется, что теперь портовый комплекс региона может одновременно обрабатывать два больших парома, что значительно увеличивает пропускную способность паромной переправы. Согласно расписанию, которое было разработано и утверждено оператором паромной линии, теперь паром будет регулярно заходить в порт города Пионерский.

В августе причал морского терминала в городе Пионерском Калининградской области принял первый грузопассажирский паром «Антей».

В декабре 2023 года сообщалось, что морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом начал обслуживать экопаром «Генерал Черняховский». Судно является уникальным, поскольку это первый в России морской экопаром с автономным управлением. Оно оборудовано системами автономного управления от российского разработчика Sitronics Group.

Ранее стало известно, что на паромное сообщение между Крымом и Кубанью выделили 5,7 млрд рублей.