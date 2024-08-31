Причал морского терминала в Калининградской области принял первый паром

Причал морского терминала в городе Пионерском Калининградской области принял первый грузопассажирский паром «Антей». Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него», — сообщил глава региона.

По словам Беспрозванных, в будущем терминал сможет ежегодно принимать до 225 тыс. пассажиров и до 80 тыс. единиц накатной техники. Чиновник также отметил, что властям области удалось серьезно продвинуться в обеспечении безопасности транспорта.

В декабре сообщалось, что морскую линию между Санкт-Петербургом и Калининградом начал обслуживать экопаром «Генерал Черняховский». Судно является уникальным, поскольку это первый в России морской экопаром с автономным управлением. Он оборудован системами автономного управления от российского разработчика Sitronics Group.

Ранее стало известно, что на паромное сообщение между Крымом и Кубанью выделили 5,7 млрд рублей.