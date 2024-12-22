В Бразилии упал частный самолет

Губернатор Лейти: на юге Бразилии частный самолет упал почти сразу после взлета

Частный самолет упал спустя несколько минут после взлета из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии. Об этом заявил губернатор штата Эдуарду Лейти на своей странице в соцсети X.

По предварительной информации, на борту судна могло находиться 10 человек, никто не выжил.

«Я слежу за печальным эпизодом крушения самолета в Грамаду с участием сил государственной безопасности. У нас есть весь персонал муниципалитета и Канелы, мобилизованный для реагирования на инцидент», — заявил он.

По словам губернатора, он отправился на место инцидента. Он подчеркнул, что приоритетом является обеспечение безопасности жителей и оказание первой помощи пострадавшим.

По данным местного портала G1, самолет направлялся в штат Сан-Паулу на юге страны. На кадрах издания видно, как судно падает на городские здания. В результате падения были разрушены магазин и гостиница. Пострадали 15 человек, их госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Бразилии пилоту пришлось срочно сажать самолет после того, как птица влетела в салон и разбила стекло. Несмотря на серьезные повреждения, самолет благополучно приземлился, и никто из пяти пассажиров не пострадал.

Ранее пассажиру, сорвавшему рейс из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк, пригрозили 20 годами тюрьмы.