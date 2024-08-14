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Историю с преследовавшей подростка ради зачатия учительницей из Петербурга проверит СК

В Петербурге СК проверит историю с педагогом, желавшей забеременеть от ученика

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Петербурге СК проверит историю с обвинением учительницы в преследовании школьника ради зачатия. Об этом со ссылкой на главк Следственного комитета России по городу сообщает РИА Новости.

По информации агентства, следователи начали процессуальную проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент уточняются.

Подросток и его родители утверждают, что учительница математики проявляет нездоровый интерес к юноше. Женщина якобы распускала слухи о беременности от школьника, а также попросила его стать донором биологического материала, чтобы зачать потомство от несовершеннолетнего. Когда педагог подкараулила отца учащегося возле подъезда, он написал заявление в полицию.

Ранее педагог католической школы домогалась ученика и отправляла ему нескромные фото.

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