Историю с преследовавшей подростка ради зачатия учительницей из Петербурга проверит СК

В Петербурге СК проверит историю с обвинением учительницы в преследовании школьника ради зачатия. Об этом со ссылкой на главк Следственного комитета России по городу сообщает РИА Новости.

По информации агентства, следователи начали процессуальную проверку по факту произошедшего. Детали и обстоятельства инцидента на данный момент уточняются.

Подросток и его родители утверждают, что учительница математики проявляет нездоровый интерес к юноше. Женщина якобы распускала слухи о беременности от школьника, а также попросила его стать донором биологического материала, чтобы зачать потомство от несовершеннолетнего. Когда педагог подкараулила отца учащегося возле подъезда, он написал заявление в полицию.

Ранее педагог католической школы домогалась ученика и отправляла ему нескромные фото.