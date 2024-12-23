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В Петербурге школьник попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом

В Петербурге ребенок отравился неизвестным психотропным веществом
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РИА Новости

В Петербурге шестиклассник попал в больницу с острым отравлением неизвестным психотропным веществом. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Симонова. Ребенка нашли в квартире в тяжелом состоянии, после чего вызвали медиков. Специалисты поместили 13-летнего пациента в реанимацию. В этот момент пострадавший находился в «неадекватном состоянии».

Известно, что мальчик учится в школе с углубленным изучением информатики.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге молодых людей в возрасте 16 и 17 лет нашли с отравлением веществами, угнетающими центральную нервную систему в подъезде. Оба подростка были без сознания, местные жители вызвали медиков, которые госпитализировали обоих школьников.

Ранее школьница отравилась неизвестным веществом в детском лагере в Ленобласти.

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