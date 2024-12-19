В Петербурге двух подростков забрали в реанимацию с отравлением неизвестным веществом

На юге Санкт-Петербурга в подъезде дома нашли двух подростков без сознания, их забрали в больницу. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

По данным СМИ, 16-летнего юношу и его 17-летнюю подругу нашли на 17 этаже дома на Пулковском шоссе. Их забрали в Филатовскую больницу и поместили в реанимацию. По предварительной информации, у обоих пациентов зафиксировано отравление веществами, обладающими способностью угнетать центральную нервную систему.

Девушка находится в состоянии гипоксической комы.

До этого в реанимацию попал 14-летний житель Ленинградской области с отравлением этанолом и неизвестным веществом. Скорая забрала подростка с вечеринки, где он отдыхал с друзьями.

Ранее российский подросток попал в реанимацию после того, как покурил вейп.