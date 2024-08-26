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Школьница отравилась неизвестным веществом в детском лагере в Ленобласти

«78.ru»: в Ленобласти школьница отравилась неизвестным веществом в детском лагере

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FotograFFF/Shutterstock

В Лужском районе Ленобласти медсестра детского лагеря нашла девочку-подростка в неадекватном состоянии, школьница госпитализирована. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в детском лагере «Восход» в деревне Мерево в Лужском районе Ленобласти. Школьница не явилась на обед, на ее поиски отправилась медсестра, женщина обнаружила ребенка в неадекватном состоянии и немедленно вызвала скорую помощь.

Пострадавшую госпитализировали с подозрением на отравление неустановленным веществом, состояние девочки медики оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде устанавливаются обстоятельства отравления ребенка наркотическим веществом, которое находилось в выпечке. Отец четырехлетнего мальчика по просьбе знакомого должен был передать ему посылку в СИЗО. Передачу собрала знакомая задержанного, внутри находились хлебобулочные изделия и другие продукты. Мужчина принес посылку домой, его четырехлетний сын съел булку, после чего мальчику стало плохо. Ребенка госпитализировали, он впал в кому. В моче ребенка, предварительно, обнаружили метадон, родителей пострадавшего задержали.

Ранее в Подмосковье у годовалой девочки остановилось сердце, после того как она съела цветок на прогулке.

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