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Сиделка с сообщником ограбила российскую пенсионерку, за которой ухаживала

В Подмосковье сиделка с сообщником ограбила пенсионерку, за которой ухаживала

В Московской области двоих жителей Павловского Посада задержали по подозрению в разбойном нападении на пожилую женщину. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По предварительной информации, инициатором ограбления 65-летней пенсионерки стала ее 60-летняя помощница, которая ухаживала за подопечной. Она привлекла к совершению преступления ранее судимого 36-летнего сына знакомой. Сообщники рассчитывали, что хозяйка квартиры после инъекции сильнодействующего препарата уснет, и они смогут беспрепятственно похитить деньги и драгоценности, но все пошло не по плану.

«Когда мужчина проник в квартиру, хозяйка была в сознании и заметила его. Тогда незваный гость схватил на кухне нож и стал им угрожать, требуя отдать ценные вещи, а его сообщница сделала пенсионерке еще один укол. Нападавший забрал ювелирные изделия и скрылся с места преступления», — рассказала Волк.

После инцидента сиделка не стала уходить и попыталась внушить подопечной, что она также стала жертвой разбойника.

Ущерб, который понесла потерпевшая, составил свыше 600 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.

В ходе задержания и обыска у фигурантов частично изъяли похищенные вещи. Оба подозреваемых арестованы.

Ранее в Дагестане жестокая сиделка избивала подопечную пенсионерку с деменцией.

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