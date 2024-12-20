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В Подмосковье 59-летний мужчина два года насиловал сына экс-сожительницы

В Подмосковье мужчину задержали за изнасилование сына экс-сожительницы
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Shutterstock

В Подмосковье 59-летнего мужчину подозревают в педофилии. Об этом сообщает Mk.ru.

По данным издания, фигурантом уголовного дела стал возлюбленный матери Андрей. С ним она познакомилась в 2021 году, когда искала мастера для ремонта. Пара начала встречаться, мужчина часто общался с сыном партнерши.

Спустя некоторое время возлюбленные разошлись, мать десятилетнего мальчика стала встречаться с экс-партнером Сергеем, который после разрыва стал ей помогать и пара снова сблизилась.

Спустя длительное время ребенок проговорился Сергею о том, что Андрей часто с ним встречается. В течение двух лет мужчина дарил мальчику игрушки.

Помимо этого, благодаря экс-возлюбленному матери, у школьника появился телефон с любимой игрой. Ребенок часами играл в квартире у Андрея. В своем жилье мужчина насиловал ребенка, но сам школьник никому ничего не рассказывал.

Бывшего партнера матери задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге мужчина позвал в гости бездомную и изнасиловал ее.

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