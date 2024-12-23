В России сократились продажи самогонных аппаратов

РБК: продажи самогонных аппаратов снизились на 5% в 2024 году

Продажи самогонных аппаратов в текущем году снизились на 5% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

По данным агентства, количество артикулов в онлайн-магазине за год снизилось на 7%. В пресс-службе отметили, что годом ранее продажи выросли на 58%.

Коммерческий директор фабрики «Доктор Губер» Эмиль Самедов заявил, что спрос на данную категорию товаров заметно снизился по сравнению с пиком в 2015 году. Он добавил, что в текущем году спрос на оборудование для производства самогона упал вдвое.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев добавил, что пиковый спрос на самогонные аппараты был в пандемийное и постпандемийное время.

До этого сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ разработает предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя. Ведомство планирует установить регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, а также запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами и их рекламы.

Ранее в Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги».