Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России сократились продажи самогонных аппаратов

РБК: продажи самогонных аппаратов снизились на 5% в 2024 году
close
Shutterstock

Продажи самогонных аппаратов в текущем году снизились на 5% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

По данным агентства, количество артикулов в онлайн-магазине за год снизилось на 7%. В пресс-службе отметили, что годом ранее продажи выросли на 58%.

Коммерческий директор фабрики «Доктор Губер» Эмиль Самедов заявил, что спрос на данную категорию товаров заметно снизился по сравнению с пиком в 2015 году. Он добавил, что в текущем году спрос на оборудование для производства самогона упал вдвое.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев добавил, что пиковый спрос на самогонные аппараты был в пандемийное и постпандемийное время.

До этого сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ разработает предложения по ограничению розничной продажи самогонных аппаратов в рамках реализации концепции снижения потребления алкоголя. Ведомство планирует установить регулирование оборота самогонных аппаратов, включая ограничение их розничной продажи в зависимости от производительности, а также запрет дистанционной торговли самогонными аппаратами и их рекламы.

Ранее в Госдуме предложили продавать алкоголь через «Госуслуги».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами