В Госдуме рассказали о нагрузках на экономику при отмене шестидневной рабочей недели в декабре

Предложение отменить шестидневную рабочую неделю в конце декабря может подвергнуть экономику избыточным нагрузкам. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отметив, что такая идея необъективна.

«Здесь очень важно быть именно сбалансированными, но при этом не подвергать избыточным нагрузкам экономику, потому что любое время отдыха, если работодатель наметил уже какой-то производственный процесс, цикл, а часто это, в том числе, например, закупка перед новогодними каникулами, он обязан оплатить время привлечения к работе в выходной день в двойном размере. Это все отразится на экономике, потому что для потребителя это увеличение себестоимости продукции. На мой взгляд, сейчас все сбалансированно, и дополнительные какие-то просьбы к правительству в этом случае просто необъективны», — сказала она.

По словам Бессараб, составленный график выходных и праздничных дней уже сбалансирован для того, чтобы россияне смогли провести время с семьей и попутешествовать.

«Для сбалансированности графика времени работы и времени отдыха правительство наделено такими полномочиями. Бывают такие случаи, когда мы вынужденно работаем более удлиненный период рабочего времени, например, шестидневная рабочая неделя вводится, для того, чтобы в других случаях мы дольше отдохнули. На мой взгляд, сейчас как раз все сбалансированно для того, чтобы россияне смогли побыть вместе со своими детьми, со своими старшими, может быть, поехать домой, если место работы от места постоянного проживания достаточно удалено, навестить старших родственников, попутешествовать по России, в том числе для того же самого укрепления внутреннего туризма. Это единственная возможность, когда люди действительно могут побыть вместе, по-настоящему, независимо от графика отпусков», — добавила она.

12 ноября стало известно, что депутат Госдумы Станислав Наумов предложил отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками и сделать 28 декабря выходным днем. В обращении к руководителю аппарата правительства РФ парламентарий подчеркнул, что такое решение могло бы стать «дополнительным импульсом развития внутреннего туризма».

Сейчас, согласно производственному календарю, выходной с 28 декабря перенесен на понедельник 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

Ранее в Госдуме перечислили уважительные причины для пропуска работы.