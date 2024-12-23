Лжемедсестра накачивала пенсионеров психотропными веществами с целью ограбления

В Италии поймали женщину, которая выдавала себя за медработницу и накачивала пожилых пациентов психотропными веществами с целью ограбления. Об этом пишет Today.it.

Расследование началось в марте текущего года в провинции Виченца после того, как семья одной из жертв обратилась в полицию. В ходе следствия полицейские установили, что 46-летняя местная жительница притворялась медсестрой в период с 2022 по 2024 год и за это время успела «оказать помощь» нескольким пожилым людям. В действительности она вводила им огромные дозы ксанакса, тавора, лоразепама и триттико.

Транквилизаторы и антидепрессанты женщина использовала, чтобы добиваться беспомощного состояния и грабить потерпевших. Один из пострадавших так и не пришел в себя после приема психотропных препаратов. Остальные говорили об одних и тех же симптомах — оцепенении, головокружении и затрудненном равновесии, которые во всех случаях были результатом интоксикации. Паола Петтина уже задержана. Сейчас следователи выясняют, откуда у женщины взялись препараты с высоким содержанием бензодиазепина.

Ранее мечтавшая лечить людей девушка проникла в больницу и выдала себя за врача.