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Мечтавшая лечить людей девушка проникла в больницу и выдала себя за врача

В Лондоне наказали 19-летнюю мигрантку из Болгарии, выдававшую себя за врача

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Freepik

В Лондоне 19-летняя девушка, которая очень хотела стать врачом, обманом проникла в больницу и попыталась «вылечить» пациента, пишет The Sun.

В апреле этого года болгарская мигрантка Крейена Здрафкова сумела дважды попасть в больницу в Западном Лондоне, надела стетоскоп и медицинские перчатки и назвалась «доктором Кристиной». Девушка убедила персонал доверить ей пациента, которому она затем впрыснула в рот неизвестное вещество из шприца. Мужчина, как уточняется, не пострадал, но через три дня Здрафкова вновь пришла в больницу и была арестована. За время, проведенное в медучреждении, она также успела осмотреть медицинские иглы и даже побывать в машине скорой помощи.

Адвокат Здрафковой объяснил суду, что его подзащитная всегда мечтала лечить людей, но стала матерью близнецов в 14 лет и упустила возможность получить высшее образование. Кроме того, он обвинил в произошедшем сотрудников больницы, которые позволили человеку с улицы получить доступ к пациентам. В итоге суд приговорил девушку к 12 месяцам общественных работ, ей также запретили заходить в любые помещения, подведомственные Национальной службы здравоохранения Англии, без крайней необходимости.

Ранее нейрохирург позволил своей 13-летней дочери просверлить отверстие в черепе пациента.

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