В Подмосковье с 2025 года молодым семьям будут доплачивать по 300 тыс. рублей

С 2025 года в Подмосковье введут новую доплату для молодых семей – им будут выделять дополнительные 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям.

«Со следующего года мы запустим новую меру поддержки демографии. Это выплата 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего детей в молодой семье, где оба родителя – до 35 лет», — цитирует губернатора 360.ru.

До этого новую выплату ввели в Ленинградской области – там беременные студентки очной формы будут получать по 100 тысяч рублей. Также регион пообещал помогать семьям с детьми, у которых нет жилья в собственности – им будут возмещать часть арендной платы, компенсация предусмотрена до 75% при рождении второго ребенка.

Ранее в Подмосковье предложили ввести ежемесячную выплату на первого ребенка