Эксперт: россияне изменили подход к покупке лекарств

В последнее время жители России изменили подход к покупке лекарств, выбирая более дорогие и эффективные препараты. В том числе это связано с доступностью аптечных сетей по всей стране, заявил гендиректор «DSM Group» Сергей Шуляк в пресс-центре НСН.

Чаще покупатели выбирают большие упаковки дорогих препаратов, отметил эксперт. По его мнению, россияне теперь подходят к этому вопросу более избирательно, ориентируясь на качество и эффективность, а не на цену лекарств.

«Говоря о растущем числе аптек в России, мы отмечаем, что в небольших городах становится больше аптек, — добавил Шуляк. — В мегаполисах практически произошло насыщение рынка».

Сегодня аптечные сети активно открываются не только в областных центрах, но и в отдаленных населенных пунктах, доступность лекарственных препаратов растет, заключил аналитик.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что рост цен на лекарства в 2025 году будет превышать инфляцию на 2 процентных пункта. Так, если инфляция в начале будущего года останется на уровне 8–9%, то рост цен на лекарства составит 8–13%.

Ранее Минздрав поручил мониторить обеспеченность аптек жизненно важными лекарствами.