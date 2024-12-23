Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушка, поджегшая банкомат в Красноярске, объяснила свой поступок

Поджигавшая банкомат в Красноярске девушка якобы пыталась спасти родителей

Девушка, которая 20 декабря подожгла банкомат в Красноярске, пыталась спасти родителей от якобы уголовного преследования, все действия выполнялись по указке мошенников. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Краевая прокуратура отмечает, что вечером в пятницу 19-летняя второкурсница педагогического университета приняла звонок якобы от лица специалиста Центрального Банка. Мошенники смогли внушить девушке, что ее родители финансово поддерживают недружественную страну, из-за чего попали в поле зрения правоохранительных органов и без ее помощи спасти родственников не получится. Чтобы якобы избавить родителей от уголовной ответственности, аферисты приказали девушке купить канистру, наполнить ее бензином и поджечь автомобили одного из отделов полиции.

«Выполняя поручение, девушка пришла к зданию отдела полиции, но транспорта на месте не оказалось. Об этом студентка сообщила лжеспециалисту и по его наставлению проследовала до отделения банка на улице 60 лет Октября, где и подожгла терминал», — говорится в публикации.

23 декабря сообщалось, что в Норильске полицейские устанавливают личность женщины, которая подожгла банкомат.

Ранее адвокат рассказал, как мошенники заставляют россиян взрывать банкоматы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами