Девушка, поджегшая банкомат в Красноярске, объяснила свой поступок

Девушка, которая 20 декабря подожгла банкомат в Красноярске, пыталась спасти родителей от якобы уголовного преследования, все действия выполнялись по указке мошенников. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Краевая прокуратура отмечает, что вечером в пятницу 19-летняя второкурсница педагогического университета приняла звонок якобы от лица специалиста Центрального Банка. Мошенники смогли внушить девушке, что ее родители финансово поддерживают недружественную страну, из-за чего попали в поле зрения правоохранительных органов и без ее помощи спасти родственников не получится. Чтобы якобы избавить родителей от уголовной ответственности, аферисты приказали девушке купить канистру, наполнить ее бензином и поджечь автомобили одного из отделов полиции.

«Выполняя поручение, девушка пришла к зданию отдела полиции, но транспорта на месте не оказалось. Об этом студентка сообщила лжеспециалисту и по его наставлению проследовала до отделения банка на улице 60 лет Октября, где и подожгла терминал», — говорится в публикации.

23 декабря сообщалось, что в Норильске полицейские устанавливают личность женщины, которая подожгла банкомат.

Ранее адвокат рассказал, как мошенники заставляют россиян взрывать банкоматы.