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На Урале мигранты открыли нелегальную молельную комнату на складе

В Челябинской области полиция нашла на складе нелегальную молельную комнату
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ГУ МВД России по Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области во время проверки соблюдения миграционного законодательства нашли нелегальную молельную комнату на территории склада. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала.

Правоохранители отметили, что сейчас решают вопрос о возбуждении дела по административной статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях» КоАП РФ.

В ходе рейдов сотрудники регионального управления ФСБ, областной полиции, а также ОМОН Росгвардии проверили 150 иностранных граждан на законность их пребывания в РФ и причастность к противоправной деятельности. Среди них трое иностранцев нарушили условия пребывания в стране и скоро отправятся на родину.

Еще 12 человек, которые недавно стали гражданами России, получили повестки для явки в военкомат для постановки на воинский учет.

Ранее в подмосковных Химках нашли подпольное производство «Кока-Колы» и «Пепси», где были заняты нелегальные мигранты.

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