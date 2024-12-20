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В Подмосковье раскрыли подпольное производство «Кока-Колы» и «Пепси» с нелегалами

В подмосковных Химках нашли подпольное производство «Кока-Колы» и «Пепси»

В Московской области правоохранительные органы задержали группировку, которая занималась изготовлением контрафактной газировки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По словам Волк, злоумышленники организовали производство напитков под видом известных брендов — каких именно, правоохранительные органы не уточнили. Однако на этикетки на фото похожи на маркировку «Кока-Колы» и «Пепси». Цех по изготовлению и розливу газировки был организован на территории промышленной зоны, в ангаре на Рабочей улице. В деятельности предприятия были задействованы иностранные граждане, нелегально находившиеся на территории РФ.

«Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. В ходе осмотра помещения обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, тара и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении Волк.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное использование средств индивидуализации товаров» и «Организация незаконной миграции». Фигуранты заключены под стражу. На троих иностранцев составлены административные протоколы. Им назначен штраф с последующим выдворением из РФ.

Ранее в Екатеринбурге нашли 200 тонн опасных консервов на подпольном складе.

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