В российском регионе проверяют магазины после случаев ботулизма в Екатеринбурге

В Республике Алтай ищут опасные шпроты после случаев ботулизма в Екатеринбурге

В Республике Алтай управление Роспотребнадзора проводит мероприятия по выявлению потенциально опасной продукции после случаев ботулизма в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«У двух жителей Екатеринбурга подтверждено заболевание ботулизмом, предположительно связанное с употреблением шпротов «Рыбные консервы стерилизованные «Шпроты в масле из балтийской кильки тушки» ТМ «За Родину», производитель ООО «Рыбзавод «За Родину» (Калининградская область), изготовленных 13.09.2024», — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты санитарного контроля нашли в магазинах республики консервы в стеклянных банках той же фирмы, но с другой датой изготовления. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

До этого МВД возбудило уголовное дело после заражения ботулизмом жительниц Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что мать и дочь из Екатеринбурга заразились опасной бактерией, поев купленные с рук рыбные консервы.