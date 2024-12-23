Конгрессвумен в Колумбии заметили с вейпом на дебатах по здравоохранению в парламенте

The Indian Express: в Колумбии конгрессвумен застали с электронной сигаретой в парламенте

Конгрессвумен из Колумбии застали за курением электронной сигареты во время заседания парламента, на котором обсуждали вопросы здравоохранения, пишет The Indian Express.

Как пишут СМИ, во время напряженных обсуждений по реформе системы здравоохранения конгрессвумен от Боготы Кэти Хувинао из партии «Альянс зеленых» была замечена за курением электронной сигареты.

На кадрах видно, как Хувинао пытается незаметно воспользоваться вейпом, не подозревая о том, что ее снимает камера. Как только женщина осознала, что попала в объектив, попыталась спрятать устройство. Этот момент вызвал широкий резонанс и возмущение среди жителей Колумбии, многие из которых усомнились в уместности поведения Кэти во время столь важной дискуссии.

«Они должны заставить ее уйти в отставку. Курение в парламенте – это безумие и неуважение», — уверены комментаторы.

В ответ на критику Хувинао обратилась к общественности, извинившись за свое поведение.

«Я приношу извинения гражданам за то, что произошло на пленарном заседании. Я не буду следовать плохому примеру, который сейчас доминирует в публичном дискурсе, и это не повторится», — говорится в заявлении.

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