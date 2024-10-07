В США кандидат в Конгресс «одолжил» семью для съемок предвыборного ролика, пишет Oddity Central.

Как пишут СМИ, Деррик Андерсон, который претендует на вакантное место в Конгрессе, оказался в сложной ситуации из-за обвинений в попытке обмануть избирателей. Сообщается, что мужчина, «одолжил» семью друга для съемок предвыборного видеоролика, выдавая ее за свою.

Кадры вызвали вопросы у избирателей, учитывая, что Деррик не состоит в браке и не имеет детей — согласно информации на сайте его кампании, он живет с собакой.

Поступок Андерсона был расценен как попытка скрыть свои антиабортные взгляды и выставить себя в качестве заботливого семьянина. Представители кандидата заявили, что ролик не использовался в официальной предвыборной программе.

Ранее сообщалось, что индиец 238 раз принимал участие в выборах и ни разу не выиграл.