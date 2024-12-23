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Мужчина случайно уронил iPhone в ящик для пожертвований в храме и остался без гаджета

Индиец уронил в храме iPhone в ящик для пожертвований и остался без него
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

На юге Индии посетитель храма случайно остался без дорогого гаджета из-за своей неуклюжести. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Мужчина посещал храм в пригороде Ченнаи. После службы он подошел к ящику для пожертвований, чтобы бросить в него несколько банкнот. Когда он вынимал деньги из кармана рубашки, его iPhone случайно выскользнул из рук и угодил в ящик.

Достать самостоятельно гаджет не получилось, и тогда гость храма обратился к священнослужителям, но те не смогли ему помочь. Они заявили, что все попавшее в ящик — подношение божествам и не может быть возвращено владельцу. После того, как мужчина подал жалобу должностным лицам индуистской религиозной общины, ему разрешили забрать из гаджета SIM-карту, а также сбросить с него необходимую информацию. Сам гаджет перешел в собственность храма.

Ранее в Индии женщина потребовала развода из-за выбранного ее мужем имени для ребенка.

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