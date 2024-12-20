Женщина подала в суд на мужа, который дал имя ребенку в ее отсутствие

В Индии пара едва не развелась из-за имени, придуманного отцом ребенка, пишет Би-би-си.

В 2021 году муж и жена из индийского штата Карнатака стали родителями. После родов 21-летняя девушка провела несколько недель у родителей, чтобы отдохнуть и восстановиться. Когда супруг приехал, чтобы забрать ее домой, он сообщил, что уже выбрал имя для их сына. Мать ребенка выбор не оценила и заявила, что хочет назвать сына Ади. Она пояснила, что составила имя из первой буквы собственного имени и части имени мужа, но тот отказался переименовать ребенка.

Тогда девушка, оставшаяся жить у родителей, подала в суд и потребовала финансовой поддержки от мужа, а затем и развода. Дело тянулось почти три года, пока судья не предложил новое имя для подросшего сына пары. Теперь его зовут Арьявардхана, что означает «благородный», а родители мальчика помирились и обменялись гирляндами, которые, согласно индийской традиции, являются символом согласия.

Ранее супругов, которые женились и разводились 12 раз ради соцвыплат, обвинили в мошенничестве.