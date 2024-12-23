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Турэксперт перечислил лучшие направления для медового месяца

Турэксперт Бандурин: медовый месяц можно провести на Камчатке
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Игорь Носов/РИА Новости

Молодожены в медовый месяц могут отправиться на автомобиле на Волгу, Байкал, в Астрахань или Нижний Новгород. Об этом рассказал эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин, передает Pravda.Ru.

Среди интересных направлений он также выделил Камчатку. По его словам, там молодые супруги смогут получить хорошие впечатления. Эксперт добавил, что отдохнуть они могут и за пределами страны, однако, это будет зависеть от их финансовых возможностей.

«Например, Таиланд. С визой в Европу можно попробовать, и есть там нормальные страны, то есть необязательно во Франции в Париж ехать, можно в Париж заехать на полдня, даже там не ночевать, а жить где-нибудь в пригородах, в нормальных пригородах, не в тех, где высокая криминогенная опасность», — добавил Бандурин.

Аналитики сервиса YouTravel.me до этого рассказали «Газете.Ru», что для выгодного новогоднего отдыха рекомендуется обратить внимание на направления, стоимость отдыха в которых меньше зависит от колебаний курса валют — путешествия по России и ближнее зарубежье. Они советуют обратить внимание на нестандартные форматы. Например, конно-санный тур в Уральских горах станет «незабываемым приключением».

Ранее сообщалось, что тесть облил зятя кислотой из-за отказа везти его дочь в медовый месяц за границу.

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