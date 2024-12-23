Крымчанке разорвали мочевой пузырь во время родов

В симферопольском роддоме девушке разорвали мочевой пузырь во время родов. Об этом SHOT рассказала 27-летняя пострадавшая Марина.

Все произошло два года назад, когда местная жительница отправилась на партнерские роды во второй роддом Симферополя. Несмотря на то, что у нее имелись показания для кесарева сечения, акушер настоял на самостоятельных родах. Во время схваток, по словам крымчанки, стал сильно давить ей на живот, из-за этого у нее началось носовое кровотечение и лопнули сосуды в глазах.

Марина пожаловалась на сильные боли только на следующий день, врачи осмотрели ее и обнаружили, что во время родов у пациентки порвался мочевой пузырь. Кроме того, на теле новорожденного нашли гематомы и синяк на виске.

Молодой матери установили мочевой катетер, и следующие полгода она ходила в памперсах. Однако врачи отказались взять на себя вину за случившееся и заявили, что все произошло из-за слишком тонкого мочевого пузыря у роженицы. Дополнительные обследования аномалии не выявили.

Семья уже наняла адвоката и хочет получить моральную компенсацию за понесенный ущерб.

Ранее в Калужской области врачи зашили мужчине руку вместе с осколком внутри.