Россиянин пострадал из-за халатности врачей

В Калужской области местный житель едва не остался без руки после помощи врачей в государственной клинике. Об этом сообщает медийщик Евгений Серкин в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу потерпевшего.

По словам женщины, ее муж сильно повредил руку, порезавшись об осколок разбившегося бокала. На скорой его доставили в ЦРБ Боровского района, где ему оказали помощь, наложив швы. На следующий день рука продолжила беспокоить пациента, поэтому он обратился в другую клинику. Там ему сделали рентген, который показал наличие в руке инородного предмета.

«Безобразие! Еще бы пару часов и мой муж мог потерять руку из-за халатности врачей», — возмутилась супруга потерпевшего.

В минздраве Калужской области прокомментировали ситуацию. Там отметили, что «оказать медицинскую помощь полностью хирург не смог, так как пациент вел себя неадекватно, мешая медицинским манипуляциям». Сотрудники больницы вызвали на место правоохранителей.

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