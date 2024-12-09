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Россиянин пострадал из-за халатности врачей

В Калужской области врачи зашили мужчине руку вместе с осколком внутри

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Телеграм-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

В Калужской области местный житель едва не остался без руки после помощи врачей в государственной клинике. Об этом сообщает медийщик Евгений Серкин в своем Telegram-канале со ссылкой на супругу потерпевшего.

По словам женщины, ее муж сильно повредил руку, порезавшись об осколок разбившегося бокала. На скорой его доставили в ЦРБ Боровского района, где ему оказали помощь, наложив швы. На следующий день рука продолжила беспокоить пациента, поэтому он обратился в другую клинику. Там ему сделали рентген, который показал наличие в руке инородного предмета.

«Безобразие! Еще бы пару часов и мой муж мог потерять руку из-за халатности врачей», — возмутилась супруга потерпевшего.

В минздраве Калужской области прокомментировали ситуацию. Там отметили, что «оказать медицинскую помощь полностью хирург не смог, так как пациент вел себя неадекватно, мешая медицинским манипуляциям». Сотрудники больницы вызвали на место правоохранителей.

Ранее в Якутии врачи месяц лечили девочку с коклюшем от ОРЗ.

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