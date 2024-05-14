Названы продукты, от которых стоит отказаться при проблемах с кожей

При проблемах с кожей стоит отказаться от шоколада, цитрусовых, жареной пищи и алкоголя. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Шоколад содержит много сахара, жиров, часто выступает в роли аллергена. Апельсины, мандарины, лимоны и другие цитрусовые — вследствие высокого содержания витамина С также могут стать причиной аллергических реакций с кожными проявлениями», — пояснила диетолог.

Что касается жареной пищи, из-за высокого гликемического индекса она способствует образованию акне, добавила специалист. Алкоголь, по ее словам, обезвоживает кожу, что может ускорить процессы старения.

Чтобы кожа была здоровой, врач посоветовала пить достаточное количество воды, увеличить потребление фруктов, овощей и зелени, а также включить в рацион рыбу, орехи и семена.

Британский диетолог Сара Брюер до этого рассказала, о недостатке каких витаминов говорит зуд кожи головы.

По ее словам, за сохранение увлажненности и здоровой текстуры кожных покровов отвечают жирные кислоты, витамины А, В2, В3, В6, С, биотин (В12), йод, марганец, селен и цинк. Недостаток одного или нескольких пищевых компонентов из этого перечня может привести к зуду, шелушению, сухости и ослаблению волосяных стержней.

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