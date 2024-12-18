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«Мама не вернется»: женщина подкинула в петербургский ТРК младенца с запиской

В Петербурге женщина подкинула в ТРК младенца с запиской

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Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Петербурге неизвестная женщина подкинула в ТРК младенца с запиской, в которой сказано, что его мать не вернется. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в ТРК «Порт Находка». Неизвестная женщина оставила там новорожденного в коляске и с запиской. После этого она скрылась на автомобиле. ГСУ СК России по городу начало доследственную проверку по статье об оставлении ребенка в опасности.

«Мама не вернется, позаботьтесь о нем», — сказано в записке, оставленной женщиной.

Инцидентом также заинтересовались в городской прокуратуре. Сообщается, что мальчика после медицинского осмотра отправили в больницу. В надзорном ведомстве поставили на контроль ход и результаты проверки.

Ранее в Астраханской области лишили свободы родителей замерзшего пятимесячного младенца.

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