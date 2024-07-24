Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин нашел на улице выброшенного новорожденного ребенка

В Курской области прохожий нашел на улице новорожденного ребенка

close
100%
Freepik.com

В Курской области прохожий нашел на улице новорожденную девочку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Ребенка нашли на улице Лесной в городе Фатеж. Прохожий сообщил о новорожденной в полицию, младенца забрали в больницу, где врачи осмотрели ее и оказали помощь. Полиция ищет мать или других родственников, бросивших ребенка в опасности.

До этого похожий случай произошел на востоке Москвы: мать оставила новорожденного ребенка в подъезде дома на Чусовской улице и скрылась. Личность женщины удалось установить и разыскать благодаря тому, что она попала на придомовую камеру наблюдения. На кадрах мать заходит с младенцем в подъезд, а выходит уже без него.

Ранее в Москве три женщины продали младенца в торговом центре за 65 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами