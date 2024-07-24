Россиянин нашел на улице выброшенного новорожденного ребенка

В Курской области прохожий нашел на улице новорожденную девочку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Ребенка нашли на улице Лесной в городе Фатеж. Прохожий сообщил о новорожденной в полицию, младенца забрали в больницу, где врачи осмотрели ее и оказали помощь. Полиция ищет мать или других родственников, бросивших ребенка в опасности.

До этого похожий случай произошел на востоке Москвы: мать оставила новорожденного ребенка в подъезде дома на Чусовской улице и скрылась. Личность женщины удалось установить и разыскать благодаря тому, что она попала на придомовую камеру наблюдения. На кадрах мать заходит с младенцем в подъезд, а выходит уже без него.

Ранее в Москве три женщины продали младенца в торговом центре за 65 тыс. рублей.