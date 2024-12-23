Россиян призвали поощрять за помощь в СВО военными наградами

В России нужно ввести правило, по которому командиры подразделений смогут представлять к наградам за мужество и героизм гражданских лиц. Их должны удостаиваться жители, которые помогают участникам военной спецоперации, считает доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев. Соответствующее предложение он направил главе Минобороны Андрею Белоусову, передает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении Соловьев напомнил, что за время проведения СВО нередко случалось наблюдать за мужеством гражданских лиц, оказывающихся на линии боевого соприкосновения, доставляющих военным технику и вооружение. Причем во время перевозки помощи бывало, что им самим приходилось брать в руки оружие, подчеркнул он. Такие отважные люди помогали сохранить здоровье и жизнь военных, ведь благодаря их действиям поставленные задачи выполнялись с минимальными потерями, подчеркнул юрист.

В то же время в России для гражданских не предусмотрены награды за мужество и героизм, проявленные рядом с линией боевого соприкосновения — по мнению автора инициативы, этот пробел требует корректировки. Он призвал разработать соответствующие положения, которые позволят вручать награды гражданским за помощь в СВО.

Ранее Соловьев предложил упростить процедуру лишения звания «Народный артист».