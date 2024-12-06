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В России предложили упростить процедуру лишения звания «Народный артист»

Юрист Соловьев предложил лишать «Народного артиста» за деятельность против РФ

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Government of Russia

Доктор юридических наук, профессор, юрист Иван Соловьев предложил упростить процедуру лишения звания «Народный артист» для тех, кто занимается антироссийской деятельностью. Свое обращение он направил председателю Комиссии по государственным наградам при президенте Дмитрию Миронову, сообщает RT.

Согласно действующему законодательству, лишать этой награды могут только после решения суда. Соловьев считает, что это сужает возможности для принятия «справедливого и оперативного решения».

Он предложил лишать звания без вступления в силу обвинительного приговора в совершении уголовного преступления.

По его словам, такие ходатайства могут возбуждаться при осуществлении «деятельности в ущерб безопасности государства», а также при дискредитации армии.

Кроме того, лишать звания «Народный артист» следует за «призывы о введении санкций, производство и распространение экстремистских материалов, незаконные действия по отношению к государственным символам, а также нахождение под иностранным влиянием или выполнение функций иностранного агента», утверждает профессор.

В ноябре первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров предложил лишать наград артистов, покинувших страну после начала военной операции.

Ранее Украина лишила госнаград патриарха Кирилла, Матвиенко, Баскова и Киркорова.

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