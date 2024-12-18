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Официантка и двое безработных похитили сына военнослужащей и потребовали 4,5 млн рублей

В Москве трое вымогателей похитили сына военнослужащей и требовали 4,5 млн

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Shutterstock

Официантка и двое безработных похитили в Москве сына военнослужащей и вывезли в Подмосковье, требуя 4,5 млн рублей. Об этом сообщила «Сапа».

Живущего в Москве 24-летнего менеджера Евгения К. похитили трое неизвестных, они усадили его в машину и увезли в Красногорск. Оказавшись в какой-то квартире, злоумышленники принялись пытать мужчину током и избивать. Нападавшие требовали вернуть некий долг — 4,5 млн рублей, Евгению дали связаться с матерью, 55-летней военнослужащей, и рассказать о произошедшем.

Женщина договорилась с похитителями о встрече для передачи нужной суммы и обратилась в полицию. В указанное место приехал лишь 28-летний Андрей П., там его встретили силовики. Мужчина сообщил им, где сообщники удерживают пленника. Вскоре Евгения освободили и задержали остальных участников похищения. Ими оказались 27-летняя официантка Кристина Г. и 25-летний Ислом Б. В отношении подельников возбудили уголовное дело, им грозит наказание за вымогательство.

Ранее раненого участника СВО избили в автобусе из-за замечания молодежи в Липецке.

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