Банный комплекс изъяли у бывшего московского полицейского

У бывшего начальника отдела УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова и его семьи изъяли несколько квартир, земельных участков и банный комплекс. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации Генпрокуратуры, экс-полицейский, чтобы скрыть свои криминальные доходы, приобретал на них дорогостоящее имущество, которое регистрировал на родственников и доверенных лиц.

Издание подчеркивает, что с 2009 года Басов приобрел или построил 15 объектов недвижимости в Москве и Московской области, еще два он не успел достроить. Также он купил пять автомобилей и ценные бумаги. Общая стоимость неправомерно полученного имущества офицером составила 206 млн 452 тыс. руб.

В публикации отмечается, что Басова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере через посредника и приговорили к 10 годам колонии и штрафу.

15 декабря сообщалось, что в Ростове-на-Дону по подозрению в коррупции задержали замначальника УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) донского МВД Сергея Глазырина.

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.