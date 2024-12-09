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В «Ленте» заявили о готовности к высокому спросу перед Новым годом

В сети магазинов «Лента» рассказали о повышенном спросе на мясо и горошек

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Shutterstock

Такие продукты, как вареная колбаса, которая входит в состав салата «Оливье» и другие его ингредиенты, а также красная рыба и икра, а еще мандарины становятся очень востребованными среди покупателей перед Новым годом. Об этом журналистам заявила директор по связям с общественностью и государственными органами сети магазинов «Лента» Мария Филиппова.

«Москвичи заранее запасаются консервами — зеленым горошком, кукурузой, а также овощами, конфетами, соками, словом, всем, что можно найти на праздничном столе каждого жителя столицы», — констатировала она.

Тем не менее, по словам Филипповой, даже несмотря на стабильно высокий спрос перед январскими праздниками в московских магазинах торговой сети «Лента» все продукты есть в наличии.

«Чтобы каждый смог найти то, что ему нужно, мы также заранее закупаем достаточное количество вареной колбасы, говяжьего и куриного мяса, яиц, майонеза, красной рыбы, икры, овощей для всевозможных салатов, всех видов десертов и многое другое. Таким образом, никто из москвичей не сможет пожаловаться на отсутствие чего-либо на полках наших магазинов», — заверила она.

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