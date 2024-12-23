В России подготовят методику работы для кризисных центров

В России собираются подготовить методические рекомендации о деятельности кризисных центров. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с «Известиями».

«Уже готов проект рекомендаций по деятельности некоммерческих центров, на подходе проект по работе государственных учреждений», — отметила она.

Минтруд отправит документы регионам, но перед этим они пройдут общественное и профессиональное обсуждение, уточнила депутат. Нормативные акты о кризисных центрах очень важны, поскольку женщина должна иметь возможность получить помощь в ситуации острого кризиса, подчеркнула Буцкая.

В настоящее время предоставление помощи женщинам, которые пребывают в трудной или кризисной ситуации, находится в полномочиях регионов. Но не в каждом регионе есть кризисные центры, обратила внимание депутат.

После подготовки методических рекомендаций будет разработан законопроект, который урегулирует деятельность подобных учреждений.

В конце ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в РФ стоит разработать единый федеральный стандарт для кризисных центров помощи жертвам домашнего насилия. По мнению омбудсмена, в документе следует прописать, что женщинам не имеют права отказывать в помощи из-за отсутствия прописки в регионе или статуса малообеспеченной. Также Москалькова подчеркнула, что перечень услуг, виды помощи, предоставляемые в подобных учреждениях, а также условия пребывания должны быть едиными для всей страны.

Ранее сообщалось, что в российских салонах красоты появятся QR-коды для жертв домашнего насилия.