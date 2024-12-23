В США дочь мэра отправили в тюрьму за совращение школьника

Дочь мэра города Веллстон в американском штате Оклахома приговорили к четырем годам лишения свободы за совращение 15-летнего школьника. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

28-летняя Эмма Дилейни Хэнкок в течение нескольких месяцев отправляла подростку свои фотоснимки и видеозаписи, на которых она представала в обнаженном виде, а также домогалась его на территории школы, отмечает издание.

Женщину арестовали весной прошлого года, а признали виновной в декабре 2024-го.

Хэнкок не только дочь мэра, но и супруга начальника городской полиции, добавило Daily Mail.

В начале октября суд в Москве вынес приговор московскому учителю. Мужчину обвинили в связи с двумя или более лицами, не достигшими 16 лет. Помимо этого, как полагали следователи, он совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних. Фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, он не сможет заниматься педагогической деятельностью 15 лет.

Ранее в Петербурге таксист-иностранец совращал школьницу во время поездки.