В Петербурге таксист-иностранец совращал школьницу во время поездки

В Петербурге таксиста подозревают в том, что он домогался девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным источника, школьница вместе с матерью заказала такси. Во время поездки водитель совратил пострадавшую.

После этого женщина обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали гражданина Узбекистана. Известно, что он официально не зарегистрирован в Петербурге и официально безработный.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. В рамках закона за подобное преступление нарушителю грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Как сообщает «Фонтанка», в беседе с сотрудниками МВД женщина рассказала, что иностранец приставал к подростку 2008 года рождения и предлагал уединиться.

На данный момент уроженец Узбекистана находится в СИЗО.

Ранее курьер-мигрант домогался 11-летней заказчицы в Москве и получил 17 лет колонии.